Softball

SARONNO – Grande soddisfazione in casa Inox Team Softball Saronno per il traguardo raggiunto da Rachel Iovine, classe 2008, che dalla prossima stagione entrerà a far parte delle Royals del Lake Region State College, formazione universitaria statunitense che milita nel campionato NJCAA Division 2.

La società ha annunciato con orgoglio la notizia, sottolineando come per l’atleta si tratti di un obiettivo costruito con impegno e raggiunto grazie al percorso svolto nelle giovanili del Saronno. Un risultato che conferma la qualità del vivaio di una realtà che negli ultimi anni si è affermata ai massimi livelli nazionali: la formazione maggiore milita infatti in Serie A ed è detentrice della Coppa delle Coppe europea, vinta la scorsa estate in Francia.

Per Rachel Iovine si apre ora un’esperienza sportiva e formativa internazionale di grande valore, salutata dal club con un “complimenti da parte di tutti noi”, a testimonianza della soddisfazione per questo nuovo passo nella sua crescita.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

11122025