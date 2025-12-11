Cronaca

SARONNO – Un maxi-autobus snodato è rimasto completamente bloccato all’incrocio tra via Roma e via Manzoni, trasformando il tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, in un’ora di caos per residenti e automobilisti. Il mezzo, arrivato da via Roma, stava svoltando in via Manzoni quando si è trovato nell’impossibilità di completare la manovra a causa di un’auto in sosta che ne impediva il passaggio.

L’autista ha tentato più volte di riposizionare il bus, ma lo spazio era troppo ridotto. Alcuni passanti hanno provato ad aiutarlo indicando margini e distanze, ma la situazione è rimasta bloccata fino all’arrivo della polizia locale. Solo quando il conducente dell’auto è rientrato e ha spostato il veicolo, il bus ha potuto liberare l’incrocio.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 e ha paralizzato la viabilità per oltre un’ora: in via Roma si sono formate lunghe code, mentre diversi automobilisti hanno tentato inversioni improvvise tornando verso via Parini, ignorando il senso unico e creando ulteriori rischi. Code fino a Solaro e alle porte di Ceriano con lunghe attese per gli automobilisti.

(per le foto si ringrazia Edio Bison e il nostro lettore Antonio)

