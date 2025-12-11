Cronaca

SARONNO / SEREGNO – E’ stato multato, con una sanzione da 10 mila euro, il 24enne che domenica 7 dicembre si è reso protagonista di un episodio grave e inquietante a bordo di un regionale fermo al capolinea di Seregno, lungo la linea che collega Saronno con la Brianza e il Comasco.

In una carrozza quasi vuota, il giovane ha iniziato a compiere atti sessuali davanti a una passeggera. La donna, sconvolta, ha immediatamente avvisato il personale ferroviario. Il capotreno ha quindi richiesto l’intervento della polizia locale, che lo ha individuato e fermato pochi minuti dopo mentre cercava di lasciare la stazione. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia del 24enne per atti osceni in luogo pubblico e all’applicazione di una sanzione amministrativa da 10mila euro, come previsto dall’articolo 527 del Codice penale.

Il caso riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza sui treni regionali, soprattutto nelle fasce orarie e nei momenti della giornata con minore presenza di viaggiatori.

11122025