Groane

SOLARO – La sindaca di Solaro Nilde Moretti ed il consigliere comunale con delega al Commercio Davide Panetti hanno incontrato la famiglia Danesi, da sempre punto di riferimento del territorio con il loro negozio di prodotti per la prima infanzia di via Varese.

Aperto nel 1966 da Giuseppe Danesi e la moglie Teresa Molinari, il negozio ha svolto per quasi sessant’anni un ruolo di appoggio e supporto a tantissime nuove famiglie solaresi e non. Nel tempo l’attività è passata ai figli Fabrizio, Stefano e Silvia Danesi e sino ai giorni nostri ha rappresentato un naturale punto di riferimento per migliaia di famiglie del territorio, sempre con enorme disponibilità, in un ambiente caldo e famigliare che ha sempre accolto i clienti con enorme passione.

Il negozio chiude per dare vita a nuove esperienze dei titolari, ma rimarrà per sempre un pezzo importante della storia commerciale e sociale di Solaro. Alla famiglia Danesi va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale a nome dei tantissimi solaresi che almeno una volta nella visita hanno trovato aiuto e conforto nello storico negozio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09