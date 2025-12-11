Groane

SARONNO – Si chiude dopo oltre mezzo secolo la storia del negozio Danesi, punto di riferimento per articoli di prima infanzia e giocattoli. L’annuncio è stato dato sul sito e sulla pagina Facebook dell’attività, con una lunga lettera ai clienti che ripercorre il cammino di questi 50 anni e spiega le ragioni della scelta.

L’attività, spiegano i titolari, ha dovuto fare i conti con un mercato profondamente cambiato. Nella comunicazione si legge infatti: “Da più di un decennio stiamo riscontrando che il mercato della prima infanzia in cui operiamo è in difficoltà per svariati motivi: maggiore concentrazione della rivendita/riutilizzo, un costante calo della natalità ed un calo del potere di acquisto che ha una ricaduta diretta anche su questo comparto”. Da qui, la decisione di interrompere la storica esperienza: “Tutte queste, ed altre considerazioni, hanno maturato in noi la decisione di non continuare la nostra attività a partire dal mese di gennaio 2026“.

Una scelta non semplice dopo tanti anni di lavoro e relazioni costruite con famiglie e bambini. Nella lettera i titolari raccontano l’eredità accumulata negli anni: “Questo lungo percorso di oltre 50 anni ci ha consentito però di acquisire, e negli anni accrescere, la nostra esperienza e il nostro know-how che stiamo mettendo a disposizione al fine di potenziare altre iniziative che stiamo sviluppando”. Una storia che si chiude, ma non senza uno sguardo in avanti: “Quindi, una lunga ed entusiasmante storia si chiude ma si aprono nuove sfide e scenari che siamo pronti ad accogliere con la stessa voglia di crescere e fare”.

Il ringraziamento ai clienti occupa una parte centrale del messaggio, con parole che testimoniano il legame costruito nel tempo: “Ringraziamo tutti voi per aver condiviso con noi un lungo pezzo di storia (e di vita), sia nei momenti di particolare fervore commerciale, sia e, soprattutto, in questi ultimi un po’ più complicati”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09