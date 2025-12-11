Città

SARONNO – Ora, dopo l’approvazione dello scorso martedì 26 novembre in consiglio comunale, c’è il regolamento sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale Giuditta Pasta ed è quindi partito il countdown per la nomina del cda del teatro cittadino.

Il provvedimento era diventato urgente dopo mesi di prorogatio del CdA uscente (presieduto da Tino Volpi) che aveva presentato le proprie dimissioni con una lettera nel mese di luglio. Non solo nello stesso periodo c’era stato il rinvio della discussione del regolamento dopo il ritiro del punto dell’odg da parte dell’Amministrazione comunale. Come spiegato dal consigliere Roberto Spreafico (Partito Democratico), l’approvazione era necessaria per rendere operativo lo Statuto della Fondazione che prevede un comitato di nomina e uno specifico regolamento fino a oggi mancanti.

Il nuovo testo stabilisce che il CdA sarà composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri e che almeno uno debba avere “comprovate competenze economico-contabili”. Viene inoltre eliminata la figura dei “partecipanti”, considerata inutile poiché non ha mai portato contributi economici alla Fondazione. La Giunta ha confermato la volontà di aprire un percorso di revisione complessiva della governance e della forma giuridica dell’ente, dopo l’esclusione della Fondazione dal Gruppo amministrazione pubblica per il bilancio 2024.

L’assessora Maria Cornelia Proserpio ha ringraziato per il lavoro svolto, auspicando che “il teatro venga rilanciato diventando il teatro di tutta la città”.

Dalle minoranze sono arrivate critiche alle regole sulle competenze. Augusto Airoldi (Saronno Civica) ha proposto che siano almeno due i membri con esperienza manageriale e contabile e ha chiesto di sostituire il termine “etici” con “onorabilità”. Lorenzo Azzi (Forza Italia) ha invocato un CdA orientato al mercato: “Il teatro deve essere in grado di entrare nel circuito serio della cultura, quello dei teatri di Milano”, aggiungendo che servono “persone che sappiano gestire economicamente la struttura della Fondazione”.

Il presidente del Consiglio comunale Francesco Licata (Partito Democratico) ha replicato che vincoli numerici rigidi avrebbero “ingessato” le nomine e ha ribadito la disponibilità a discutere una revisione più ampia della governance: “C’è spazio per andare a ragionare su una forma che possa essere migliore per un asset così importante per la città”.

Tutti gli emendamenti delle opposizioni sono stati respinti dalla maggioranza con 16 voti contrari. Con l’approvazione del regolamento si chiude la fase di stallo e si apre ora il percorso per la nomina del nuovo CdA chiamato a guidare il rilancio della Fondazione Culturale Giuditta Pasta.

