Vedano Olona: domenica arrivano le Pattinatrici luminose
11 Dicembre 2025
VEDANO OLONA – Un pomeriggio speciale attende famiglie e bambini domenica, quando le Pattinatrici Luminose attraverseranno le vie del paese portando colori, musica e giochi di luce. L’iniziativa, promossa dal Comune, animerà le strade già dalle prime ore del pomeriggio, con esibizioni itineranti pensate per sorprendere grandi e piccoli.
Il momento più atteso sarà il gran finale delle 18.30, durante il quale le pattinatrici proporranno uno spettacolo coreografico ricco di effetti luminosi e atmosfera suggestiva.
L’evento è gratuito e aperto a tutti, un’occasione per vivere insieme l’atmosfera delle feste nel centro cittadino.
(foto archivio: in tutti i paesi della zona ci si sta preparando all’arrivo del Natale)
