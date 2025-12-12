A Saronno fine settimana ricco di appuntamenti natalizi: concerto itinerante, mercatini
12 Dicembre 2025
SARONNO – Dal 12 al 14 dicembre Saronno propone un calendario fitto di iniziative diffuse in città, tra musica, letture, incontri culturali e proposte dedicate alle famiglie. Un programma che attraversa diversi luoghi del territorio e accompagna il pubblico verso l’atmosfera delle feste.
Venerdì 12 dicembre:
- Concerto del Coro da Camera Hebel Città di Saronno, alle 21 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. La serata è curata dall’associazione corale Hebel Aps, con la partecipazione del Coro da Camera diretto da Diego Ceruti e degli studenti coinvolti nel progetto Coralmente;
- Al cinema teatro Prealpi, in piazza Prealpi 1, prende il via lo spettacolo per bambini La porticina che accende la fantasia – L’inizio di una magia, realizzato dal Gruppo Elfi con le associazioni genitori Collodi e Rodari. Prima replica alle 17.
Sabato 13 dicembre:
- Le repliche dello spettacolo del Gruppo Elfi proseguono al Cinema Teatro Prealpi alle 15 e alle 17.30;
- Presentazione del libro “Un’altra montagna”, di Cristina Renzi, dalle 14.45 alle 16 a Villa Gianetti in via Roma 20, con interventi musicali a cura della Musical Tree Irish Band;
- Nel centro di Saronno, dalle 16 alle 18, concerto itinerante Celtic Knot Pipes and Drums, dedicato a cornamuse e percussioni tradizionali scozzesi;
- In biblioteca civica, in viale Santuario 2, alle 16.30, laboratorio creativo La bottega di Babbo Natale, destinato ai bambini accompagnati da un adulto;
- Alle 21, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e in Piazza Libertà, concerto del coro della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.
Sabato 13 e domenica 14 dicembre:
- Mercatino piemontese in Corso Italia, aperto dalle 9 alle 20.
Domenica 14 dicembre:
- All’Art Café di viale Santuario 11/A, dalle 14 alle 18, Torneo di scacchi a cura di Scacchi Saronno;
- Nelle strade del centro e in Piazza Libertà, dalle 16 alle 18, esibizione della Seven Seas Orchestra, con brani jazz e swing in versione itinerante;
- All’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13, La figura di Sant’Ambrogio, incontro con Luca Frigerio proposto dal Circolo della Bussola e dalla Cooperativa Popolare Saronnese;
- Alla cappella dell’Ospedale di Saronno, in Piazzale Borella 1, alle 16, concerto Voce, musica e poesia per scaldare i cuori, con giovani talenti sostenuti dagli Amici della Lirica G. Pasta.
