SARONNO – Il Gruppo Elfi, compagnia teatrale amatoriale, presenta il nuovo spettacolo dedicato ai più piccoli “La porticina che accende la fantasia – L’inizio di una magia”, in programma il 12 e 13 dicembre al cinema teatro Prealpi di piazza Prealpi 1 a Saronno, con l’obiettivo di offrire un momento di festa e raccogliere fondi per le associazioni genitori delle scuole Rodari e Collodi.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Elfi e le due associazioni genitori, sotto il patrocinio della Città di Saronno. Sul palco prende forma una storia pensata per stimolare l’immaginazione dei bambini, giocata su atmosfere natalizie, colori caldi e un ritmo semplice, adatto anche ai più piccoli.

L’apertura al pubblico è prevista il 12 dicembre alle 17, mentre il 13 dicembre sono in programma due repliche, alle 15 e alle 17.30. L’ingresso è a offerta: 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino ai 12 anni. L’intero ricavato sarà destinato alle attività delle associazioni genitori Collodi e Rodari.

