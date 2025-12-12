Eventi

SARONNO – Un pomeriggio di musica, poesia e solidarietà attende la città: domenica 14 dicembre, alle 16, la cappella dell’ospedale di Saronno ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, appuntamento inserito nella stagione concertistica 2025-2026 dell’associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta” e realizzato con il patrocinio e il contributo del comune.

L’iniziativa, dal titolo evocativo “Voce, musica e poesia per scaldare i cuori“, nasce come omaggio al personale sanitario e ai degenti dell’ospedale di Saronno, una dedica che rende ancora più significativo un evento già molto atteso dalla comunità.

A dare voce alla serata saranno artisti di grande raffinatezza interpretativa: Eleonora Colaci (soprano e voce recitante), Demetrio Colaci (baritono e voce recitante), Leonardo Moretti (violino) e Marco Borroni (pianoforte). La combinazione di musica vocale, strumenti e letture poetiche offrirà al pubblico un percorso emozionale pensato per celebrare il Natale attraverso atmosfere intime e suggestive.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento posti. È tuttavia consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo: [email protected]. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta”, con sede in via San Giuseppe 36 a Saronno, aperta il venerdì dalle 16 alle 18. Recapiti telefonici: 02 9602304 (lun–ven, ore 16–18), 389 2172866 e 348 2895301.

