SARONNO – Un video pubblicato sulla pagina Facebook di Tu@Saronno ha provocato un “botta e risposta” sul tema dei bus gratuiti promossi dal Comune nel periodo natalizio. Nel reel il nuovo delegato alla Mobilità, il consigliere comunale di Tu@Saronno Massimiliano D’Urso, presenta l’iniziativa dell’amministrazione, spiegando che nei sabati di dicembre il servizio di trasporto pubblico locale è gratuito per favorire l’accesso al centro e sostenere lo shopping natalizio.

Il video, che si conclude con “buon autobus a tutti”, ha però provocato il commento di Andrea Preti, ex delegato comunale nel Duc e candidato con Saronno civica: “Perché solo al sabato mezzi pubblici gratuiti? Nel 2024, il Comune ha fatto diversamente”.

Il riferimento va all’iniziativa della precedente Amministrazione guidata da Augusto Airoldi che aveva garantito, nel dicembre scorso bus gratuiti per tutto il mese fino all’Epifania.

Alla domanda ha risposto direttamente Massimiliano D’Urso nei commenti, entrando nel merito della scelta: “È vero ma il motivo è perché il servizio a Saronno sembra uscito dalla guerra e non vale la pena spendere un sacco di soldi per regalare qualcosa che non funziona bene. Però vogliamo comunque favorire lo shopping natalizio con modalità quanto possibile alternative all’automobile. Inoltre, l’anno scorso Stie e Comune si sono dimenticati di comunicare l’attivazione dell’orario ridotto dopo Natale ottenendo di repellere immediatamente gli utenti attratti con una promozione così ampia e onerosa, non facendo trovare loro il bus che si sarebbero aspettati”.

La replica di Preti non si è fatta attendere. L’ex presidente Duc ha chiesto chiarimenti più precisi sulle affermazioni: “Massimiliano D’Urso, ‘un sacco di soldi’ quanti sono? ‘uscito dalla guerra’ che significa? Lo shopping natalizio esclude l’uso gratuito del servizio gli altri 6 giorni della settimana”.

Al botta e risposta si sono aggiunti i commenti di altri tra cui quello di una cittadina che lamentava problemi il passaggio dei mezzi del servizio urbano a cui ha dato risonanza anche il portavoce del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno chiedendo “priorità per il buon funzionamento del servizio”.

