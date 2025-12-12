Calcio Eccellenza, Ientile centrocampista per il Fbc Saronno
12 Dicembre 2025
SARONNO – Cresciuto nelle giovanili del Torino sino alla Primavera, poi le esperienze in serie D con Arconatese e Club Milano: Marco Ientile è un nuovo centrocamposta del Fbc Saronno, società particolarmente attiva nel mercato invernale.
Questo il comunicato ufficiale della società biancoceleste del direttore generale Marco Proserpio.
Benvenuto a Saronno, Matteo! Il centrocampo biancoceleste si arricchisce di un nuovo rinforzo. Classe 2003, Matteo Ientile è un mediano dinamico e di grande prospettiva, reduce da esperienze in Serie D con Club Milano e Arconatese, dove ha mostrato qualità tecniche e continuità negli anni più recenti. Giocatore moderno, capace di gestire ritmi e transizioni, Ientile rappresenta un’importante aggiunta al centrocampo biancoceleste. Nuova energia per il centrocampo: il percorso di Matteo parte ora.
Classifica
Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.
