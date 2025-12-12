SARONNO – Cresciuto nelle giovanili del Torino sino alla Primavera, poi le esperienze in serie D con Arconatese e Club Milano: Marco Ientile è un nuovo centrocamposta del Fbc Saronno, società particolarmente attiva nel mercato invernale.

Questo il comunicato ufficiale della società biancoceleste del direttore generale Marco Proserpio.

Benvenuto a Saronno, Matteo! Il centrocampo biancoceleste si arricchisce di un nuovo rinforzo. Classe 2003, Matteo Ientile è un mediano dinamico e di grande prospettiva, reduce da esperienze in Serie D con Club Milano e Arconatese, dove ha mostrato qualità tecniche e continuità negli anni più recenti. Giocatore moderno, capace di gestire ritmi e transizioni, Ientile rappresenta un’importante aggiunta al centrocampo biancoceleste. Nuova energia per il centrocampo: il percorso di Matteo parte ora.