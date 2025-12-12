Calcio

SARONNO – Continua a muoversi il mercato invernale dell’Fbc Saronno, attualmente quarto in classifica nel campionato di Eccellenza e che si prepara al derby di domenica prossima contro la Caronnese. La società biancoceleste sarebbe infatti a un passo dall’ingaggio di Andrea Mira, centrocampista classe 1995, come riportato dalla redazione di PaoloZerbi.com.

Mira arriva dall’Ardor Lazzate e nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fucina di Muggiò in Brianza. L’accordo sarebbe ormai definito e si attende soltanto il comunicato ufficiale, che è comunque previsto nelle prossime ore.

Per gli amaretti si tratterebbe di un rinforzo importante in mediana in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo di consolidare e migliorare la posizione nelle zone alte della classifica, con l’obiettivo della qualificazione ai playoff per il salto di categoria.

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

(foto paolozerbi.com: Andrea Mira in azione di gioco)

