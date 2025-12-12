Città

SARONNO – La stagione 1989-90 segna un passaggio cruciale per la Rari Nantes Saronno con l’elezione di Daniele Gallinaro alla presidenza, in un periodo caratterizzato da forte sintonia tra dirigenza e staff tecnico. L’8 aprile 1990 il Trofeo “Città di Saronno” vive una delle sue edizioni più partecipate: dodici storiche società lombarde affollano la piscina cittadina, mentre la Rns arriva a schierare due formazioni pur di permettere ai suoi numerosi atleti di gareggiare.

Nel 1991 gli agonisti saronnesi raggiungono quota 75 e lo staff cresce con nuovi aiuto-allenatori. A novembre vengono nominati soci benemeriti alcune figure fondamentali dei primi dodici anni di vita del club. L’espansione prosegue con l’apertura di una sezione a Mozzate e con il primo collegiale della squadra, nel gennaio 1992, a Levico Terme, esperienza che sancisce una collaborazione duratura con la Nord Padania Nuoto. Nello stesso anno il Trofeo “Città di Saronno” acquisisce dimensione interregionale e la Rari Nantes conquista la vittoria casalinga, tra l’entusiasmo di atleti e genitori e la soddisfazione del direttivo.

Tra il 1992 e il 1993 arrivano ulteriori innovazioni: l’introduzione di software per la gestione amministrativa e comunicativa, nuovi soci benemeriti e iniziative volte a rafforzare motivazione e identità societaria, come l’adozione della maglietta ufficiale e il concorso per un logo rinnovato, da cui nasce l’iconico squaletto. Sono stagioni di risultati importanti: la squadra conquista un prestigioso terzo posto provinciale, dietro a Varese Olona e Busto Nuoto e Stefano Borghi riceve il premio Fin come miglior allenatore provinciale.

Nel 1994 nasce il Nuoto Club Lombardo, frutto della fusione con Nord Padania Nuoto di Varedo e Idea Nuoto di Arcore, sodalizio che creerà nuovi importanti legami ed occasioni per gli atleti saronnesi di disputare gare di alto livello. Ma al successo di questi anni segue una fase estremamente difficile: la chiusura della piscina di via Miola per improrogabili lavori di adeguamento strutturale, infatti, costringe gli atleti ad allenarsi fuori città nella stagione 1995-96 e parte della 1996-1997, grazie all’ospitalità delle società di Varedo e Mozzate. La distanza e la mancanza di una sede unica e aggregante riducono la squadra da 80 a 24 nuotatori. È un momento critico, che vede palesarsi l’ipotesi della chiusura della società, eventualità che viene scongiurata solo grazie al lavoro volontario dell’allenatore e all’impegno costante del direttivo.

Dal 1997 inizia la ricostruzione con il rientro “a casa”: ritorna il Trofeo cittadino, nasce il settore Propaganda e prende forma anche il settore Master. Nel 1999 arrivano nuovi eventi, tra cui una gara nazionale di apnea e la partecipazione ai circuiti provinciali per master e propaganda. Lo staff tecnico è composto dal direttore tecnico Stefano Borghi e da alcuni ex atleti agonisti, tre di Saronno e uno di Varedo: Malco Massoni, Chiara Cantù, Fabio Cozzi e Andrea Belloni.

Nel 1999 Daniele Gallinaro, rassegna le dimissioni ed avvicendamenti interni portano alla presidenza Gianni Casetto. Anche Stefano Borghi lascia l’incarico per diventare figura di riferimento della scuola nuoto della piscina. Finisce un’epoca importante e fondamentale per la creazione dell’identità societaria. Tra gli atleti più rappresentativi di questo periodo ricordiamo Luca Landoni -classe 1982- che con le sue numerose medaglie ai Campionati Regionali e partecipazioni a diverse edizioni dei Campionati Italiani di Categoria ne sfiora il podio diverse volte. Un vero talento dello stile rana, ma capace con la sua ecletticità di disputare ottime prestazioni in tutte le specialità. La direzione tecnica passa quindi a Daniela Tessaro, storica prima allenatrice del club, alla quale il 20 ottobre 2000 si affiancherà Daniele Buzzetti come presidente, aprendo la società al nuovo millennio.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

