CASTIGLIONE OLONA – Anche quest’anno il borgo quattrocentesco si prepara ad accogliere la magia delle festività con il tradizionale Mercatino di Natale, appuntamento che per il quinto anno consecutivo si affianca in via straordinaria alla Fiera del Cardinale del 7 dicembre.

L’evento è in programma domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 18, in una delle cornici più suggestive del paese: il viale, il belvedere e l’area feste del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1. Una sessantina di espositori animeranno gli spazi del castello con bancarelle, idee regalo, artigianato, prodotti creativi e decorazioni natalizie, offrendo ai visitatori un percorso ricco di colori, atmosfere e proposte per tutte le età.

Il Mercatino di Natale rappresenta ormai un appuntamento atteso, capace di valorizzare la storia e la bellezza del centro storico di Castiglione Olona, attirando ogni anno numerosi visitatori e famiglie.

