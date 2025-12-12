Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La Biblioteca di Ceriano Laghetto propone domenica 14 dicembre un appuntamento dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, che potranno avvicinarsi all’atmosfera delle feste attraverso letture natalizie pensate per la loro età. L’incontro è in programma alle 15.30 negli spazi della Biblioteca, che per l’occasione accoglierà famiglie e piccoli ascoltatori in un clima semplice e raccolto.