CESANO MADERNO – Si è svolta martedì 9 dicembre, nella suggestiva Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo, la cerimonia di conferimento delle benemerenze Civiche città di Cesano Maderno 2025, uno degli appuntamenti più significativi per la vita cittadina. L’evento celebra ogni anno l’impegno di persone e realtà che si sono distinte per meriti straordinari nei diversi ambiti della vita pubblica, dalla cultura al sociale, dalla partecipazione civica al volontariato.

La cerimonia ha reso omaggio a cittadini e associazioni che, con dedizione e spirito di servizio, contribuiscono a migliorare la qualità della vita dell’intera comunità. Un riconoscimento che premia non solo le azioni compiute, ma anche l’esempio offerto attraverso la costanza, la passione e l’attenzione verso gli altri.

Ecco l’elenco completo delle benemerenze conferite per il 2025:

– Associazione ConSenso

– Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo

– Ercole Busnelli

– Vincenzo Calogero Tortorici

– Tiziano Villa

– Oscar Greco (alla memoria)

– Massimo Soldarini (alla memoria)

– Giovanna Barindelli (Menzione speciale alla memoria)

– Giuseppe Oltolini (Menzione speciale alla memoria)

Le motivazioni dettagliate dei riconoscimenti sono consultabili sul sito del Comune al link indicato dall’amministrazione.

La serata è stata accompagnata da un intermezzo musicale curato dall’Associazione Promusica, con l’esibizione al violoncello di Silvia Lazzarotto, docente della Civica Accademia Musicale di Cesano Maderno, che ha contribuito a rendere ancora più intenso e partecipato il momento di celebrazione.

