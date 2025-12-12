Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Nuovo servizio straordinario di prevenzione nel Parco delle Groane in questi ultimi giorni di dicembre, con l’obiettivo di contrastare spaccio e degrado urbano. L’operazione, coordinata dalla Questura di Monza e Brianza, ha visto impegnati 19 operatori della Polizia di Stato, affiancati da un’unità cinofila antidroga della Guardia di finanza e dalle polizie locali dei comuni coinvolti.

Le pattuglie hanno setacciato aree boschive, zone ferroviarie e principali accessi al parco, effettuando numerose identificazioni. Durante i controlli una Fiat Punto ha tentato la fuga con manovre pericolose, venendo poi intercettata e fermata a Cesano Maderno. A bordo tre uomini con precedenti penali, tra cui un italiano di 33 anni sottoposto alla misura della messa alla prova. Per il conducente sono scattate diverse contestazioni al Codice della strada e il ritiro della patente.

Nel complesso, sono state controllate 80 persone (48 comunitari e 32 extracomunitari). Due giovani sono stati sanzionati per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale.

