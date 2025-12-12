Città

SARONNO – Un passaggio di confronto politico e tecnico per uno dei dossier più rilevanti per il futuro della città. Così Tu@Saronno definisce la riunione dedicata all’area ex Isotta Fraschini, al centro della seduta congiunta delle commissioni Rigenerazione urbana e Infrastrutture.

Nel comunicato diffuso dal gruppo si ricorda come martedì 9 dicembre si sia svolta la riunione delle due commissioni, entrambe presiedute da Tu@Saronno, che ha consentito di fare il punto sul progetto dell’ex area industriale. Un passaggio definito “chiave per il futuro della città”, su cui l’amministrazione Pagani avrebbe lavorato “intensamente sin dall’inizio del mandato per tirarlo fuori dal pantano in cui era finito”.

Secondo Tu@Saronno, in questi primi mesi di lavoro “sia gli uffici sia la parte politica si sono impegnati per arrivare a definire i passi necessari per la chiusura dell’istruttoria”, con l’obiettivo dichiarato di portare il progetto all’adozione in consiglio comunale. La commissione è stata anche “l’occasione per un primo confronto con le opposizioni”.

Dopo una prima fase di illustrazione tecnica, spazio al quadro politico: “L’assessore Nicola Gilardoni ha fatto il punto politico, rispondendo alle domande dei commissari” aprendo un confronto su un intervento definito “vasto e complesso dal punto di vista delle funzioni e delle opportunità per la città”.

Diversi i temi affrontati. Si è parlato di bonifiche, che “dovrebbero essere concluse nella primavera del 2026”, di mobilità, con l’accento su “un progetto dal carattere fortemente sostenibile”, di energia e di parcheggi, ribadendo che “Saronno deve gestire il tema privilegiando l’interesse dei cittadini e non quello dei privati o dei pendolari”. Al centro anche le funzioni previste, in particolare “la gestione del verde e l’offerta formativa”.

Per Tu@Saronno il percorso è ancora lungo e non privo di difficoltà, ma la commissione rappresenta “un momento di presentazione e confronto necessario per poter proseguire”. Un impegno che il gruppo ricorda di aver inserito tra i propri “quattro impegni” in campagna elettorale, con l’obiettivo dichiarato di “valorizzare i tanti aspetti di interesse pubblico del piano, dirimenti per il futuro di Saronno”.

