SARONNO – Una voce graffiante, una storia di svolte e coraggio e una sera che può cambiare tutto. Stasera, venerdì 12 dicembre, Francesca Visentin torna sul palco di The Voice Senior per giocarsi l’accesso alla finale del talent di Rai 1, nel momento più delicato e decisivo del programma.

La saronnese, 60 anni, insegnante di canto e di inglese, affronta la semifinale dei Knock Out dopo aver conquistato pubblico e giuria durante le Blind Auditions con un’interpretazione intensa di “Per Elisa” di Alice. Una voce, carica di esperienza e determinazione, capace di sorprendere anche la conduttrice Antonella Clerici.

Francesca Visentin fa parte della squadra di Loredana Bertè e questa sera avrà un’unica occasione per convincere la sua coach a sceglierla tra i tre cantanti che accederanno alla finale. Ogni coach parte infatti con sei concorrenti e, al termine della puntata in onda alle 21.30, dovrà dimezzare la propria squadra.

Alle spalle di questa sfida c’è una scelta di vita importante. Francesca ha raccontato di aver chiuso un capitolo professionale che non la rendeva più felice, decidendo di rimettere al centro la musica, passione che oggi affianca all’insegnamento. Sul palco di The Voice Senior ha portato anche la sua autenticità, condividendo con il pubblico una curiosa passione per i tarocchi.

La serata dei Knock Out segna l’ultimo passaggio prima della finale, in programma venerdì 19 dicembre, quando sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior. Per Francesca Visentin è il tempo delle scelte, delle emozioni e di una voce chiamata a lasciare il segno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09