SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 11 dicembre, spiccano i disagi in centro a Saronno causati da un’auto parcheggiata in divieto, il commiato al negozio Danesi di Solaro e un caso di molestia a bordo treno sanzionato con una multa esemplare. Non sono mancati aggiornamenti su un incidente in autostrada e sugli interventi di cura del verde urbano.

Il centro di Saronno è andato in tilt a causa di un’auto lasciata in divieto di sosta, che ha bloccato il transito di un maxi bus, costringendo altre vetture a manovre azzardate e provocando pesanti disagi alla circolazione.

A Solaro chiude Danesi, storico negozio di prima infanzia e giocattoli sulla Saronno-Monza. La sindaca ha voluto ringraziare la famiglia per il servizio offerto in oltre quarant’anni di attività.

Un uomo è stato multato di 10 mila euro dopo essersi masturbato davanti a una passeggera su un treno regionale: una sanzione prevista dal nuovo regolamento ferroviario.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull’A9 tra Origgio e Uboldo, in direzione Milano. L’episodio ha causato forti rallentamenti al traffico.

A Saronno prende il via un progetto pluriennale per la cura e la sicurezza degli alberi, con interventi mirati su circa 300 esemplari in diverse zone della città.

