I più letti di ieri: città nel caos per un’auto in divieto, addio a un negozio storico e maxi multa sul treno
12 Dicembre 2025
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 11 dicembre, spiccano i disagi in centro a Saronno causati da un’auto parcheggiata in divieto, il commiato al negozio Danesi di Solaro e un caso di molestia a bordo treno sanzionato con una multa esemplare. Non sono mancati aggiornamenti su un incidente in autostrada e sugli interventi di cura del verde urbano.
Il centro di Saronno è andato in tilt a causa di un’auto lasciata in divieto di sosta, che ha bloccato il transito di un maxi bus, costringendo altre vetture a manovre azzardate e provocando pesanti disagi alla circolazione.
Saronno paralizzata da un’auto in divieto: maxi-bus bloccato, vetture in contromano e città nel caos
A Solaro chiude Danesi, storico negozio di prima infanzia e giocattoli sulla Saronno-Monza. La sindaca ha voluto ringraziare la famiglia per il servizio offerto in oltre quarant’anni di attività.
Solaro, chiude Danesi negozio di prima infanzia e giocattoli sulla Saronno-Monza. Il grazie della sindaca
Un uomo è stato multato di 10 mila euro dopo essersi masturbato davanti a una passeggera su un treno regionale: una sanzione prevista dal nuovo regolamento ferroviario.
Si masturba davanti a una passeggera sul treno, multa da 10mila euro
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull’A9 tra Origgio e Uboldo, in direzione Milano. L’episodio ha causato forti rallentamenti al traffico.
Incidente sull’A9 tra Origgio e Uboldo: tre feriti e traffico in tilt verso Milano
A Saronno prende il via un progetto pluriennale per la cura e la sicurezza degli alberi, con interventi mirati su circa 300 esemplari in diverse zone della città.
Saronno, operai al lavoro su verde e piante. L’assessore Lattuada spiega: “Priorità alla sicurezza”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09