LOMAZZO – Una piccola novità sta cambiando il modo di vivere la mensa scolastica: da pochi giorni gli alunni possono portare a casa alcuni alimenti non consumati grazie alla nuova “bag antispreco“, introdotta con il recente appalto del servizio mensa affidato nuovamente a Sodexo. Non si tratta degli avanzi del piatto, ma esclusivamente di cibi integri e confezionati come frutta, dolci o pane, così da evitare che vengano gettati inutilmente.

Questa soluzione fa parte delle migliorie richieste dal comune all’interno del contratto, insieme all’introduzione di prodotti integrali e biologici e alla presenza, ogni mese, di due menù speciali. L’assessora ai servizi sociali, Valeria Benzoni, ha spiegato che la doppia proposta quotidiana – primo e secondo – aiuta i bambini a trovare sempre un’alternativa nel caso un piatto non sia di loro gradimento. La “bag”, invece, consente di recuperare ciò che rimane intatto, come budini, frutta o piccoli dolci monoporzione.

L’obiettivo va oltre la semplice organizzazione dei pasti: il progetto vuole incoraggiare una maggiore consapevolezza sul valore del cibo e sull’impatto dello spreco alimentare. L’assessora ha ricordato che troppe risorse finiscono nell’umido, mentre in molte parti del mondo i bambini non hanno lo stretto necessario. Educare fin da piccoli a non sprecare è, quindi, un gesto che unisce attenzione ambientale e solidarietà.

La distribuzione delle borse è avvenuta nei giorni scorsi direttamente nelle scuole, alla presenza della sindaca Paola Molteni, dell’assessora Benzoni, della dirigente scolastica Nicoletta Guzzetti e delle operatrici della mensa. L’entusiasmo mostrato dagli alunni ha confermato la bontà dell’iniziativa, che potrebbe presto ampliarsi: tra le idee allo studio, l’aggiunta in futuro di legumi e cereali oggi non ancora presenti nel menù.

