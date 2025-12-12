Altre news

SARONNO – Venerdì 12 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da bel tempo e sole splendente per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantirà cieli sereni e assenza di fenomeni significativi.

Dal punto di vista termico, le temperature si manterranno su valori invernali ma nella norma: la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima scenderà fino a 1°C nelle ore più fredde del mattino. Il clima risulterà quindi freddo all’alba, ma più mite durante le ore centrali della giornata, quando il sole contribuirà a rendere più gradevoli le condizioni all’aperto.

I venti soffieranno deboli: al mattino saranno prevalentemente occidentali, mentre nel pomeriggio ruoteranno leggermente dai quadranti ovest-sudovest, senza particolari rinforzi. Non sono presenti allerte meteo e la situazione si manterrà tranquilla per tutta la giornata, senza elementi di criticità da segnalare.

Uno sguardo alla Lombardia conferma uno scenario simile: l’alta pressione garantisce tempo stabile e in gran parte soleggiato. Sulle basse pianure occidentali potranno persistere nubi basse o nebbie, con ampie schiarite nel pomeriggio, mentre sulle pianure orientali e sulle aree pedemontane e alpine i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

