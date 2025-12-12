Misinto

MISINTO – Al via il calendario degli eventi di Natale a Misinto, con un programma che accompagnerà residenti e visitatori per tutto il mese attraverso appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e associazioni locali.

L’8 dicembre, in piazza Statuto, si è svolta l’accensione dell’albero di Natale organizzata dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa, iniziata alle 16.30, ha coinvolto numerose persone e ha visto la presenza del Piccolo Coro Tab, che ha proposto alcuni brani del repertorio natalizio. La piazza è rimasta il punto di ritrovo per l’intero pomeriggio, animata da un clima sereno e dalla partecipazione delle realtà del territorio.

Il programma proseguirà il 13 dicembre con attività e laboratori nella Biblioteca civica dalle 10.30, a cura del gruppo MaCheTu. Il 14 dicembre piazza Statuto e le vie limitrofe ospiteranno la Festa di Natale con mercatini di hobbisti e commercianti, momenti dedicati ai bambini e stand delle associazioni misintesi.

In agenda anche il concerto di Natale del gruppo bandistico misintese, previsto il 20 dicembre alle 21 nella Chiesa parrocchiale. A chiudere gli appuntamenti sarà il falò dei Coscritti, in programma il 24 dicembre a mezzanotte, accompagnato da momenti conviviali gestiti dalle associazioni locali.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09