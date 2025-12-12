Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Una nuova opera d’arte urbana arricchisce il centro cittadino. Domenica 14 dicembre, 11, in piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio, viene inaugurata la seconda panchina artistica di Caronno Pertusella, nell’ambito del progetto promosso dal Distretto del Commercio Antiche Brughiere e realizzato grazie al Bando Regionale Distretti del Commercio.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge anche Cislago, Gerenzano, Uboldo e Origgio, dove sono già state collocate altre nove panchine. Elementi uguali nella forma, ma diversi nel messaggio, che creano un filo conduttore tra i cinque Comuni del distretto, valorizzando spazi pubblici e identità locali.

A Caronno Pertusella la prima panchina era stata posata sabato 6 luglio in via Adua ed è ispirata al romanzo di Luis Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, con richiami al film e la celebre frase “Vola solo chi osa farlo”. Un’opera che unisce il tema della tutela dell’ambiente a valori come amore, generosità e apertura verso le diversità.

Anche la nuova panchina è stata realizzata dagli artisti dell’associazione “Giocare con l’Arte”, già autori delle opere presenti sul territorio comunale. Durante l’inaugurazione sono previsti i saluti istituzionali, lo svelamento dell’opera e gli interventi dell’amministrazione comunale, del maestro Enzo Cremone e degli artisti coinvolti nel progetto. A conclusione dell’iniziativa ci sarà un evento conviviale con uno scambio di auguri, offerto dalla Pro Loco Caronno Pertusella.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09