SARONNO – Nessun guasto segnalato e nessuna interruzione ufficiale del servizio, ma nella serata di venerdì 12 dicembre il centro cittadino si è ritrovato al buio. Corso Italia, piazza Libertà e via Garibaldi sono rimaste senza illuminazione pubblica, nonostante non risultino anomalie comunicate dai gestori.

Le tre arterie centrali, cuore della ztl, non sono però sprofondate completamente nell’oscurità. A garantire un minimo di visibilità sono state le luminarie natalizie, con le stelle luminose e l’albero di Natale regolarmente accesi. Una situazione insolita, soprattutto in una serata dedicata al rientro in centro e allo shopping natalizio, che non è passata inosservata.

Diverse le segnalazioni arrivate da passanti e residenti, sorpresi dal contrasto tra le decorazioni festive e l’assenza dei lampioni. In via Garibaldi qualcuno ha ipotizzato un effetto scenografico legato allo spettacolo sui balconi inserito nel calendario delle iniziative natalizie dell’Amministrazione comunale.

L’estensione del buio lungo tutto corso Italia e piazza Libertà porta però a escludere una scelta volontaria, facendo pensare piuttosto a un problema tecnico non ancora individuato. Resta ora da capire se nelle prossime ore verranno chiarite le cause e ripristinata la normale illuminazione pubblica.

