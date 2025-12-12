Città

SARONNO – Un tratto di via Don Marzorati cambia volto con l’avvio dei lavori legati alla trasformazione dell’area ex Cotonificio Cantoni. Da lunedì 15 dicembre e fino al termine dell’intervento, la strada sarà interessata da opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo di rigenerazione urbana.

Il cantiere riguarda via Don Marzorati nel tratto compreso tra piazza Saragat e l’intersezione con via Miola. In questa zona scatteranno il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata, e la chiusura al traffico della pista ciclabile. L’area sarà destinata esclusivamente alle attività di cantiere.

I lavori prevedono l’abbattimento del muro di cinta dell’ex area industriale, un passaggio necessario per l’avvio della nuova fase di trasformazione urbana. L’intervento sarà articolato in più fasi operative. In ciascuna fase, la porzione di strada interdetta alla sosta sarà limitata a circa 50 metri lineari, salvo esigenze particolari legate all’andamento del cantiere.

Le modifiche alla viabilità e alla sosta resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori. L’obiettivo è consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, riducendo al minimo l’impatto sulla circolazione e sui residenti della zona.

