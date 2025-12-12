Eventi

SARONNO – Si inaugura domenica 14 dicembre alle 17.30, negli spazi del teatro Giuditta Pasta di Saronno, la mostra “Opere Buffe“, nuovo appuntamento della rassegna d’arte Art Foyer, organizzata dall’associazione culturale Helianto e dall’associazione Artigianarte, in collaborazione con il teatro. La cura dell’esposizione è affidata a Sabrina Romanò.

Protagonisti sono Vittoriano Ferioli, gallerista e artista visivo, e Marzia Rizzo (in arte Zazie), fotografa, performer e curatrice. Con Opere Buffe, i due autori firmano una provocazione diretta e brillante al mercato dell’arte contemporanea. Il punto di partenza è la celebre “banana” di Maurizio Cattelan, battuta per oltre 6 milioni di dollari: un caso emblematico che ha acceso, negli ultimi anni, interrogativi globali sul senso e sul valore dell’arte. Ferioli e Rizzo raccolgono questa domanda e la rilanciano in chiave pop e sarcastica, intrecciando fotografia e pittura per restituire un ritratto tragicomico del potere culturale e dei meccanismi, sempre più surreali, che spesso governano le dinamiche commerciali dell’arte.

La mostra si inserisce nella filosofia di Art Foyer, che trasforma il foyer del teatro in un luogo di dialogo visivo, dove la comunità può incontrare nuovi linguaggi e interrogarsi sulle forme del contemporaneo. Durante l’inaugurazione, gli artisti presenteranno anche una performance a tema, pensata appositamente per accompagnare il pubblico dentro la poetica della mostra.

L’iniziativa è sostenuta da Agenzia Immobiliare Sezione Casa e Galli al Teatro, partner che confermano la loro attenzione verso la vita culturale del territorio. L’esposizione sarà visitabile, fino a domenica 18 gennaio, negli orari di apertura del teatro. L’ingresso è libero.

(foto degli artisti)

