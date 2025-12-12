SARONNO – Scontro tra un’auto e una moto nel tardo pomeriggio di giovedì 11 dicembre in via Antonio Parma, all’altezza del civico 5. Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 32 anni, soccorso in codice verde.

L’incidente stradale si è verificato intorno alle 18,10. Secondo le prime informazioni, a entrare in collisione sono stati un’automobile e una moto. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito al sinistro.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza base della Croce viola di Cesate, che ha prestato le prime cure al ferito. Malgrado le preoccupazioni iniziali le condizioni dell’uomo, 32 anni, sono apparse subito non gravi tanto che il motociclista è stato portato all’ospedale in codice verde.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Saronno, incaricati di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Terminate le prime valutazioni sul posto, il ferito è stato accompagnato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato alle 18,57.

