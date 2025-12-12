Cronaca

SARONNO / ROVELLASCA – Ha celebrato un matrimonio civile utilizzando un documento generato con l’intelligenza artificiale, nonostante fosse ancora regolarmente sposata con il marito. Protagonista della vicenda è una 54enne di Saronno, impiegata di banca, che il 26 ottobre ha finto di sposarsi a Rovellasca con il nuovo compagno, residente a Caronno Pertusella.

Il caso è emerso durante una cena organizzata due settimane dopo la cerimonia, in un ristorante di Garbagnate Monastero, quando i due “sposi” hanno firmato il certificato insieme ai testimoni. Proprio uno di loro ha iniziato a nutrire dubbi sull’autenticità del documento, notando particolari anomali.

Il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, conferma che il testimone si è presentato in Comune per chiedere verifiche. Dall’esame degli atti è risultato che quel certificato non era mai stato emesso: da qui l’immediata chiamata ai carabinieri. La 54enne è stata denunciata per falsità materiale. Ai militari ha dichiarato di essere separata da anni e di non essere ancora riuscita a ottenere il divorzio. L’ex marito, sentito dai carabinieri, avrebbe spiegato che sarebbe stato disponibile a concederlo senza alcun ostacolo.

