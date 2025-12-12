Softball

SARONNO – Mondiali 2026.2027: Italia softball è stato inserito in un girone di ferro. La federazione internazionale ha appena reso nota la road map per l’evento della prossima estate quando si giocherà la prima fase del Mondiale.

Le azzurre disputeranno la prima fase a Praga nella Repubblica Ceca dal 16 al 20 giugno 2026 e affronteranno Canada, Cina Taipei, Australia, Repubblica Ceca e Cuba nel girone A. I raggruppamenti B e C si terranno in Perù e negli Stati Uniti, rispettivamente a luglio e settembre 2026. Per la fase finale si qualificheranno le prime due di ogni girone, più due wild card.



La XVIII Coppa del mondo di softball femminile Wbsc si disputerà con il formato a due fasi, con la fase a gironi nel 2026 e le finali nel 2027. Queste ultime si terranno al Talobilla Park di Redcliffe, nei pressi di Brisbane, dal 5 all’11 aprile 2027. Vi si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone, più due wild card: saranno queste otto formazioni a contendersi il premio più ambito del mondo del softball.



Le campionesse olimpiche del Giappone sono le attuali detentrici del titolo, avendo battuto gli Stati Uniti in finale nel 2024.

Nell’Italia figurano anche atlete di Inox Team Saronno, della Rheavendors Caronno e del Mkf Bollate.

