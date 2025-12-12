Groane

SOLARO – Non solo il negozio di giocattoli e prima infanzia Danesi: un’altra storica attività solarese chiude. È quella di Roberta Brollo, da sempre punto di riferimento per il Villaggio Brollo con il suo negozio famigliare di calzature e prodotti di cartoleria. Nei giorni scorsi la sindaca di Solaro Nilde Moretti e il consigliere comunale con delega al commercio Davide Panetti hanno incontrato la titolare per un saluto ufficiale e un ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale.

L’attività era stata aperta nel 1962 dal padre Clemente Brollo. In origine si trattava di un negozio di calzolaio e calzature, che nel tempo si è evoluto diventando prima un emporio con prodotti di varia natura e successivamente una cartolibreria con calzature e altri articoli di uso quotidiano. Un percorso lungo oltre sessant’anni, sempre nello stesso quartiere, accompagnando generazioni di residenti del Villaggio Brollo e attirando anche clienti dal resto del territorio.

Dal 2012 la gestione era passata alla figlia Roberta Brollo, che ha proseguito l’attività mantenendo il forte legame con il quartiere. Un negozio che per molti non è stato solo un punto vendita, ma un luogo famigliare, di ascolto e di servizio quotidiano. La chiusura arriva ora per il pensionamento della titolare.

Durante l’incontro, la sindaca Nilde Moretti e il consigliere Davide Panetti hanno espresso il ringraziamento dell’Amministrazione comunale a Roberta Brollo e alla sua famiglia per il contributo dato alla vita del Villaggio Brollo e al commercio di vicinato. Un riconoscimento per “gli anni trascorsi come una delle principali realtà commerciali del quartiere, punto di riferimento e presenza di vicinanza per tantissime persone e famiglie”.

In una lettera di saluto rivolta ai clienti, affissa in negozio la commerciante racconta il senso di una lunga storia: “Volevo mettere a conoscenza che per fine anno chiuderò il mio negozio, che da più di 60 anni abbiamo aperto con la mia famiglia e servito il paese”.

Nella lettera non manca il ringraziamento ai clienti: “Un ringraziamento speciale a voi cari clienti per la fiducia dimostrata, siete stati il cuore pulsante della nostra attività”. E anche una riflessione sincera sulle motivazioni della scelta: “Purtroppo i tempi cambiano, l’età avanza e bisogna fare delle scelte, anche se non sempre piacevoli”. Il saluto finale è quello che accompagna la chiusura di una lunga esperienza commerciale e umana: “Grazie di cuore a tutti”.

