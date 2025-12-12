Groane

SOLARO – In vista delle festività della fine dell’anno ed in particolare della notte del 31 dicembre, l’ufficio Diritti Animali con il patrocinio del Comune di Solaro presenta un incontro di sensibilizzazione sull’utilizzo responsabile dei fuochi artificiali e di formazione sui comportamenti consigliati da tenere con gli amici animali per lenire le sofferenze procurate dalle esplosioni.

L’incontro è in programma sabato 13 dicembre alle 10 nella Sala Blu del palazzo comunale in via Mazzini. Parteciperanno il comandante della Polizia Locale di Solaro Enrico Burastero, l’istruttrice cinofila Simona Donghi, l’educatrice cinofila Federica Bellazzi, il legale responsabile dell’associazione Noi per gli animali Odv Massimo Moscatelli e la rappresentante di Epi Ambulanze Veterinarie di Bollate Daniela Scebba.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Da amante degli animali ringrazio Uda per tutto il lavoro che svolge sul territorio, di sensibilizzazione, educazione ed anche di intervento. Purtroppo sappiamo che durante le feste, specialmente nella notte di San Silvestro, vengono esplosi diversi fuochi d’artificio. Pur trattandosi di una pratica legale, se ben eseguita, con dei prodotti certificati e regolati dalle leggi dello Stato, continuiamo a pensare che non sia rispettosa né per i nostri amici animali, né per le persone malate o fragili. Come Amministrazione Comunale di Solaro fortemente sconsigliamo l’uso dei botti rumorosi e inquinanti; possiamo divertirci stando insieme e festeggiando anche senza far esplodere nulla, dimostrando di voler bene agli animali domestici e di rispettare tutte quelle persone che invece magari soffrono per i botti”.

