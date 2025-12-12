Cronaca

SOLARO – Credeva di circolare in regola, ma lo scooter non era assicurato: il certificato che mostrava con tranquillità alla polizia locale era in realtà un falso ben fatto. È la disavventura capitata a un giovane milanese fermato durante un controllo grazie al sistema elettronico di lettura targhe, che aveva segnalato anomalie sulla copertura assicurativa.

Alla richiesta dei documenti, il ragazzo ha esibito il certificato che teneva nel portadocumenti, convinto della sua validità. Gli agenti, però, hanno verificato che nessuna polizza risultava attiva. Sorprendendolo, il giovane ha contattato lo zio – proprietario del mezzo – che a sua volta era convinto di aver regolarmente assicurato lo scooter.

Il documento riportava i loghi di una nota compagnia, ma si trattava di una rielaborazione grafica priva degli elementi necessari e con dettagli ormai fuori uso: un falso completo. Il proprietario avrebbe sottoscritto la presunta polizza tramite un broker che gli aveva proposto l’offerta via WhatsApp, con pagamento tramite bonifico.

È scattata così la procedura prevista dal Codice della strada: fermo immediato del mezzo e doppia sanzione, una per il conducente e una per il proprietario, per un totale di oltre 1.600 euro, oltre all’obbligo di attivare una nuova copertura assicurativa di almeno sei mesi. Il proprietario potrà presentare denuncia per truffa sulla base dei dati del bonifico effettuato.

