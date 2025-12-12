Eventi

SOLARO – In vista dei festeggiamenti di fine anno l’ufficio diritti animali, con il sostegno del comune, ha promosso un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sull’uso responsabile dei fuochi artificiali e alla tutela degli animali domestici, spesso traumatizzati dai rumori delle esplosioni. L’iniziativa si terrà sabato 13 alle 10 nella Sala Blu del palazzo comunale di via Mazzini.

All’incontro prenderanno parte diversi esperti: il comandante della Polizia Locale, Enrico Burastero, le istruttrici cinofile Simona Donghi e Federica Bellazzi, il responsabile legale dell’associazione “Noi per gli Animali Odv” Massimo Moscatelli, insieme alla rappresentante di Épi Ambulanze Veterinarie di Bollate, Daniela Scebba. Ognuno di loro offrirà indicazioni pratiche su come proteggere cani, gatti e altri animali durante i momenti più rumorosi delle festività, fornendo suggerimenti utili sia per prevenire stress e fughe sia per affrontare eventuali emergenze.

La sindaca Nilde Moretti ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’ufficio diritti animali, sottolineando quanto siano preziose le attività di informazione e supporto portate avanti sul territorio. Ha inoltre ribadito l’importanza di un comportamento rispettoso e responsabile durante le celebrazioni di Capodanno, ricordando che esistono molti modi per festeggiare senza ricorrere a botti rumorosi o inquinanti, che possono creare forte disagio sia agli animali sia alle persone più sensibili.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere una cultura del divertimento consapevole, in cui la gioia dei festeggiamenti non metta a rischio il benessere degli altri.

(foto d’archivio)

