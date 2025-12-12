iltra2

TRADATE – Una serata all’insegna della solidarietà e dei sapori della tradizione. La comunità pastorale di Tradate organizza una cena di beneficenza a base di pizzoccheri a sostegno degli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine. L’appuntamento è fissato per oggi venerdì 12 dicembre, alle 19.30, all’oratorio di Tradate.

Il menù della serata prevede pizzoccheri, acqua e dolce, con offerta minima di 10 euro. L’iniziativa prevede anche la possibilità di asporto, al costo di 7 euro, disponibile dalle 17.30 e fino ad esaurimento.

Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione, possibile direttamente in oratorio, tramite la piattaforma Evviva oppure scrivendo a Marilena al numero 3387169335. Un’occasione per sostenere concretamente le attività oratoriali e vivere un momento di comunità in clima natalizio.

