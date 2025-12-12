Saronnese

UBOLDO – All’interno della Pro Loco Uboldo opera da anni il gruppo culturale “Insieme per…“, un collettivo che si dedica alla ricerca, allo studio e alla divulgazione della storia locale. L’obiettivo è chiaro: riportare alla luce aspetti poco noti ma di grande valore documentario legati al paese e al suo territorio, restituendo alla comunità una memoria più ricca e consapevole.

Tra le iniziative più recenti del gruppo spicca il progetto “Storia Locale nelle scuole di Uboldo“, sviluppato nelle classi della scuola primaria Ceriani e nelle prime della secondaria dell’Istituto Manzoni. Il percorso è nato dopo la presentazione, nel settembre 2025, della guida “Uboldo, percorso storico-artistico” e ha potuto prendere forma grazie alla collaborazione attiva di docenti sensibili al tema, che hanno integrato i contenuti nelle programmazioni didattiche.

Per gli alunni della primaria il progetto ha previsto un vero e proprio viaggio alle origini del paese. Attraverso attività laboratoriali, gli studenti hanno scoperto l’etimologia del nome “Uboldo”, la sua prima attestazione come fundo Ugobaldo nell’anno Mille e le testimonianze archeologiche risalenti all’epoca romana. L’analisi delle fonti materiali, iconografiche e del carteggio conservato negli archivi parrocchiali e comunali ha permesso ai bambini di comprendere non solo la storia antica del territorio, ma anche il suo sviluppo idro-geologico e socio-urbanistico. Un approccio che ha acceso curiosità e domande, rendendo il passato un elemento vivo e tangibile.

Per le quattro classi prime della secondaria, il percorso ha preso avvio dalla mostra dedicata alla famiglia Perrone, allestita a settembre 2024 nella Casa dei Talenti e successivamente digitalizzata. Gli studenti sono stati invitati a osservare il centro storico con occhi nuovi, alla ricerca delle vestigia del passato ancora riconoscibili. Il confronto tra le immagini storiche lasciate da Giuseppe Maria Perrone e la realtà odierna ha offerto uno spunto per riflettere su ciò che è sopravvissuto nel tempo e su quanto è andato perduto. Supportati anche dal video didattico “Quattro passi per Uboldo” di Francesco Radrizzani, i ragazzi hanno ricostruito percorsi e cambiamenti del paese, soffermandosi su edifici e manufatti che rappresentano gli ultimi testimoni della storia uboldese.

Il lavoro del gruppo “Insieme per…” non si limita alle attività scolastiche. Negli anni il collettivo ha promosso conferenze, mostre fotografiche e la digitalizzazione di materiali storici, contribuendo a celebrare il 70esimo anniversario dell’autonomia comunale, a ricordare l’impegno del primo sindaco e a documentare la costruzione del palazzo comunale. Le fotografie di quell’epoca sono oggi esposte nell’aula consiliare, dedicata a Tito Zaffaroni. Di particolare rilievo è anche lo studio dei sepolcri e delle cappelle del cimitero, valorizzati per le loro peculiarità stilistiche e per la loro importanza come testimonianze monumentali. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla figura del nobile Giuseppe Maria Perrone, appassionato ricercatore della storia artistica di Uboldo e dei paesi limitrofi. Attraverso i suoi lavori è stato possibile riscoprire edifici e bellezze architettoniche ormai scomparse. Le vicende familiari dei Perrone, dal padre Filippo (scenografo alla Scala durante il Risorgimento) al fratello Luigi e alla moglie Ida, restano ancora oggi parte viva della memoria collettiva.

Tra le iniziative che hanno maggiormente coinvolto la cittadinanza spicca la commemorazione dell’80esimoanniversario della Liberazione, che ha richiamato un pubblico numeroso per ascoltare le storie dei giovani militari uboldesi impegnati nella Seconda guerra mondiale.

Il gruppo guarda ora al futuro, con l’intenzione di ampliare ulteriormente il patrimonio di conoscenze sul territorio. Tra i progetti in agenda vi è la valorizzazione delle testimonianze archeologiche dell’area Girola–Malpaga–Cascina Laghetti, un settore pressoché sconosciuto ai più ma potenzialmente significativo per arricchire i percorsi scolastici dedicati al periodo celtico e romano.

Le opere, le ricerche e i materiali prodotti dal gruppo “Insieme per…” sono disponibili alla Pro Loco Uboldo, dove sono archiviati, e consultabili anche nella biblioteca civica, sempre a disposizione di chi desideri approfondire la storia locale.

(foto d’archivio)

