SARONNO – In campo oggi la Robur Saronno per la 12′ giornata del campionato maschile di serie B Interregionale; i biancazzurri sono alla disperata ricerca di una vittoria dopo una lunga serie di sconfitte che li relega all’ultimo posto della graduatoria, L’avversario odierno, alle 21 al Palaronchi di via Colombo, è la matricola Mago Marnatese, che ha il doppio dei punti del saronnesi; avversario senz’altro ostico.

I saronnesi sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa a Nerviano.

Classifica

Pizzighettone e Oleggio Magic 18 punti, Sangiorgese 16, Pavia 14, Social Osa Milano 12, Campus Varese e Gallarate 10, Mago Marnatese, Nervianese, Derthona, Orobica Bergamo e 7 Laghi Gazzada 8, Sansebasket Cremona e Robur Saronno 4.

