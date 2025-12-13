Comasco

BREGNANO – È stato accolto con entusiasmo il Progetto Luminarie e Proiezioni Natalizie 2025, che quest’anno ha trasformato Bregnano in un percorso diffuso di luci, colori e simboli della tradizione. L’amministrazione comunale ha espresso piena soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, nata per rendere il paese più accogliente e unito durante le festività.

Il Comune ha coordinato l’intero progetto partecipando direttamente con 16 delle 54 luminarie installate, con l’allestimento e l’illuminazione dell’albero di Natale al Polifunzionale, con le proiezioni artistiche della Natività sulle facciate delle tre chiese e con la valorizzazione luminosa della cappella del Gesiolo. Un intervento che ha simbolicamente riunito i luoghi più significativi della comunità, grazie anche alla collaborazione del tessuto economico, associativo e sociale di Bregnano.

Fondamentale il contributo delle 24 imprese e attività locali, che hanno sostenuto il progetto:

AGR Costruzioni srl; Al Chiosco di Livraghi Christian; Atelier del Canto; Bianchi Giovanni Battista snc; Emmebi Design srl; Euroscatola; F.lli Cortinovis srl; Farmacia Casarotto; Fisioat di Tronci Angelica; GMB Engineering srl; Il Maestrale srl; Il Pensierino – Eurocarta srl; Lietti srl; Malamida Wine Bar; Open GA Bregnano; Pizzeria San Giorgio di Repici Enzo; Poste Private Bregnano di Mercurio Gabriele; Rampoldi Alessandra; Ristorante Lucky; Romanò Stefania; Sat Elettronica srl; Stube La Posta; Tres Chic by Bosello; Vtech srl.

Molto significativo anche il sostegno delle cinque associazioni del territorio:

Anziani Bregnano; Cooperativa San Michele; Giovani Bregnano; Il Moro; Pro Loco.

L’amministrazione ha inoltre ringraziato:

– AIB per la diffusione dell’iniziativa tra i soci

– Le Parrocchie per la concessione degli allacci elettrici

– Time to Print di Stefano Gulani per le vetrofanie dei negozi

– Associazione Giovani Bregnano per l’allestimento del presepe in piazza del Comune

– Associazione Genitori per l’albero di Natale davanti al Municipio

– Associazione Emilio Uboldi per l’allestimento luminoso dell’albero in piazza San Michele

12122025