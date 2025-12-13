Calcio

LAZZATE – Ultimo in classifica in Eccellenza, l’Ardor Lazzate è fra i club più attivi nel mercato invernale. La novità di queste ore è all’arrivo in rosa dell’esperto giocatore Alessandro Mauri.

Alessandro Mauri a disposizione di mister Ghidelli! Nato nel 2004 e proveniente dal Vigevano, Mauri gioca come centrocampista ed è pronto a rinforzare il reparto nevralgico della squadra.

Prossimo appuntamento per l’Ardor Lazzate è quello di domenica in trasferta contro la Sestese.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: il nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate)

13122025