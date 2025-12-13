Calcio

LAZZATE – Batosta da parte del giudice sportivo all’Ardor Lazzate (Eccellenza: in relazione alle gare del 7 dicembre scorso, alla società è stata inflitta una ammenda di 430 euro “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale e per aver permesso l’accesso agli spogliatoi ad una persona estranea”.

Al contempo è stato squalificato sino al 7 aprile 2026 un dirigente dell’Ardor Lazzate, per “condotta offensiva nei confronti della terna”.

Per la 15′ giornata domenica scorsa l’Ardor ha giocato in casa, e perso 0-1, contro la Vis Nova Giussano.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

(foto archivio)

