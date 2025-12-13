Calcio

MODENA – In una sfida d’altissima classifica del campionato di calcio Primavera 2, oggi pomeriggio il Como 1907 ha espugnato iol campo del Modena e l’ha fatto anche con un giocatore in meno.

La cronaca – La buona notizia è stata innanzitutto, per i lariani, il rientro del portierone brasiliano Menke dopo alcune settimane di assenza. Il primo acuto del match – davanti ad un pubblico particolarmente numeroso – giunte al 13′: ci prova Mezsargs con una conclusione respinta dal portiere di casa, mentre al 15′ è Pisati con un rasoterra che mette alla prova il portiere del Modena, Maran. Per i lariani un avvio promettere ma è complicare tutto è il cartellino rosso incassato da Grilli al 25′ per un fallo sulla tre quarti, e che lascia gli ospiti in 10 per buona parte dell’incontro. Ma il Como non abbassa il baricentro del gioco e passa al 33′ con una incornata vincente di Mezsargs, su assist di Albini dalla sinistra: 0-1. Ad inizio ripresa il colpo del ko: al 2′ azione personale di Mezsargs finalizzata da capitan Andrealli che insacca a a porta vuota: 0-2. Quindi il Modena generosamente prova a spingere per riaprire la gara, ma Menke e la retroguardia comasca fanno buona guardia.

Il prossimo appuntamento

Per il Como, solitario al primo posto della classifica, sabato prossimo un altro big match, contro l’Entella: partita prevista nella nuova casa delle giovanili del Como, al centro sportivo di Rovello Porro, con inizio alle 14.30.

