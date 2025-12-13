Città

SARONNO – Tutto esaurito in poche ore. Dal nuoto libero ai corsi di terra e acqua per le mamme, passando per le attività fitness e le proposte dedicate alle famiglie: l’apertura delle iscrizioni ha confermato il successo del pallone pressostatico che copre la vasca esterna della piscina comunale di via Miola. Un risultato che racconta un progetto riuscito sotto tre profili chiave: ampliamento dell’offerta, attenzione all’ambiente ed economicità dell’impianto.

Il pallone pressostatico, installato dalla Saronno Servizi Ssd, è stato gonfiato a gennaio 2024 e consente di utilizzare anche nei mesi invernali la vasca estiva da 25 metri, comprensiva della zona bimbi e del doppio scivolo.

Dal punto di vista tecnico, il pallone ha una forma irregolare con lati di circa 40 metri ed è stato progettato su misura. La copertura è realizzata in triplo telo, una scelta pensata per garantire un importante risparmio energetico. Sono presenti tunnel speciali in doppio telo, una finestra traslucida che assicura luminosità naturale durante il giorno e un diffusore d’aria che contribuisce al comfort interno.

La struttura resta attiva indicativamente da ottobre a maggio. Viene smontata all’inizio dell’estate, come avvenuto nel 2025 dal 3 giugno, e viene poi rigonfiata a settembre per la stagione invernale successiva. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta entro la fine di gennaio 2024 con un evento dedicato alle famiglie.

L’intervento rientra nella strategia di Saronno Servizi di ampliare gli spazi e le attività senza ricorrere a nuove strutture permanenti, ottimizzando quelle esistenti. I vantaggi sono concreti: più spazio per corsi, nuoto libero, attività agonistiche e scolastiche, oltre a proposte di fitness come il pilates posturale. Il tutto con un impatto ambientale contenuto, buona efficienza energetica e la possibilità di utilizzare la vasca esterna anche nella stagione fredda.

Un tassello importante nella storia recente della piscina di Saronno, che nel calendario dell’Avvento racconta come una scelta tecnica possa trasformarsi in un successo per utenti, gestione e ambiente.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

