CARONNO PERTUSELLA – La Coppa delle Coppe di softball 2026 approderà a Caronno Pertusella. La Wbsc Europe, federazione europea del softball, ha ufficializzato la scelta del centro sportivo di via Rossini a Bariola come sede del prestigioso torneo internazionale. La candidatura era stata presentata dalla Rheavendors Caronno Pertusella, formazione di Serie A1 qualificata alla competizione come semifinalista dell’ultima Coppa Italia. L’Italia sarà rappresentata anche dall’Inox Team Saronno, campione in carica dopo la vittoria nell’edizione 2023 disputata a Évry-Courcouronnes, in Francia.

Il quadro definitivo delle partecipanti – tra cui sono attese squadre di Olanda, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera – sarà completato nei prossimi mesi. Le date sono però già fissate: si giocherà da lunedì 17 a sabato 22 agosto 2026.

La scelta della location non sorprende: il diamante caronnese è considerato uno dei migliori impianti d’Europa. Ha già ospitato gli Europei di softball (2003 e 2017), la Coppa delle Coppe (2006 e 2023), la Coppa delle Prealpi insieme a Bollate dal 1995, oltre alla celebre maratona di softball da 120 ore consecutive nel 2010 e al recente Mondiale under 15.

13122025