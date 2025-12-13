Saronnese

CISLAGO – Cislago si è immersa nel clima natalizio con un ricco programma di eventi. Il fulcro delle festività è piazza Toti, trasformata per l’occasione in una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta al pubblico fino all’11 gennaio. Queste saranno attive nei giorni prefestivi e festivi con orari prolungati, sia al mattino (dalle 10:30 alle 12:30) che nel pomeriggio (dalle 14:30 alle 19:30).

Il primo weekend è particolarmente intenso:

Sabato 13 dicembre: Alle 10:30 , nella biblioteca civica, l’associazione “Il baule delle storie” condurrà una lettura animata seguita da un laboratorio creativo sul tema natalizio. Nel pomeriggio, alle 15:30 , in piazza si rinnoverà il tradizionale appuntamento con il suggestivo presepe vivente dei bambini della scuola primaria. La giornata si concluderà alle 21 a Villa Isacchi con l’esibizione musicale delle bande giovanili nella rassegna “Ricercare” .

Domenica 14 dicembre: Alle 15 è previsto uno speciale pomeriggio: una caccia al tesoro organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con i commercianti, denominato “Digital Hunt”.

La settimana successiva propone un mix di eventi per tutte le età. Venerdì 19, alle 20, il Cistellum judo Club e karate, in collaborazione con l’oratorio, dove si terranno gli eventi, hanno organizzato un ciclo di tombolate per intrattenere la comunità. Il sabato mattina, 20 dicembre, i volontari della biblioteca hanno messo in calendario, alle 10:30, una sessione di lettura per i più piccoli, dal titolo “Il primo Natale di Babbo Natale”.

La domenica 21 dicembre, alle 21, si rinnova il tradizionale concerto di Natale nell’Auditorium, eseguito dal Corpo Musicale Santa Cecilia.

