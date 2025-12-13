Saronnese

GERENZANO – Una doppia ricorrenza attende la comunità sportiva domenica 14 dicembre: l’Asd Polisportiva Salus celebra infatti la Festa di Natale e il 35esimo anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 1990. L’appuntamento è fissato dalle 15.45 al palazzetto dello sport di via Inglesina 37.

L’associazione, punto di riferimento da oltre tre decenni per lo sport locale, invita atleti, famiglie e cittadini a partecipare all’evento, il cui programma dettagliato è riportato nella locandina ufficiale diffusa dal Comune.

Un’occasione per celebrare una storia lunga 35 anni fatta di attività, crescita e impegno verso i giovani e la comunità. E anche dal Comune giunge un “Buon compleanno Salus!”

(foto archivio: il palasport di via Inglesina a Gerenzano, “casa” della Salus Gerenzano)

