SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 12 dicembre, spiccano i controlli della polizia in un barber shop dove sono stati trovati droga e clienti sotto effetto di stupefacenti. A Saronno avanza il cantiere dell’ex Cantoni, mentre fa discutere il caso di un matrimonio celebrato con un documento generato dall’intelligenza artificiale. Toccante la chiusura della storica cartoleria Brollo a Solaro, mentre prosegue il dibattito sui bus gratuiti in città.

Un barber shop di Caronno è stato chiuso dalla Questura per dieci giorni dopo il ritrovamento di hashish in una bottiglia e la presenza di clienti con cocaina e anfetamina.

Procedono i lavori in via Don Marzorati, con l’abbattimento del muro dell’ex Cantoni. Disposta la chiusura temporanea della ciclabile e divieti di sosta nell’area del cantiere.

Una donna di 54 anni è stata denunciata per aver contratto matrimonio presentando un documento d’identità generato con l’intelligenza artificiale.

Chiude a Solaro la cartoleria Brollo, storica attività locale. L’amministrazione comunale e i clienti hanno voluto salutarla con affetto e una lettera di ringraziamento.