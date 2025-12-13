I più letti di ieri: controlli nei barber shop, giù il muro dell’ex Cantoni e nozze con documento fatto con l’Ai
13 Dicembre 2025
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 12 dicembre, spiccano i controlli della polizia in un barber shop dove sono stati trovati droga e clienti sotto effetto di stupefacenti. A Saronno avanza il cantiere dell’ex Cantoni, mentre fa discutere il caso di un matrimonio celebrato con un documento generato dall’intelligenza artificiale. Toccante la chiusura della storica cartoleria Brollo a Solaro, mentre prosegue il dibattito sui bus gratuiti in città.
Un barber shop di Caronno è stato chiuso dalla Questura per dieci giorni dopo il ritrovamento di hashish in una bottiglia e la presenza di clienti con cocaina e anfetamina.
Barber shop chiuso dalla Questura per 10 giorni: trovata hashish in una bottiglia di birra e clienti con cocaina e anfetamina
Procedono i lavori in via Don Marzorati, con l’abbattimento del muro dell’ex Cantoni. Disposta la chiusura temporanea della ciclabile e divieti di sosta nell’area del cantiere.
Saronno, giù il muro dell’ex Cantoni: cantiere in via Don Marzorati. Divieti di sosta e chiusa la ciclabile
Una donna di 54 anni è stata denunciata per aver contratto matrimonio presentando un documento d’identità generato con l’intelligenza artificiale.
Si sposa con un documento creato con l’intelligenza artificiale, denunciata 54enne di Saronno
Chiude a Solaro la cartoleria Brollo, storica attività locale. L’amministrazione comunale e i clienti hanno voluto salutarla con affetto e una lettera di ringraziamento.
Solaro, chiude la storica cartoleria Brollo: il saluto del Comune e la lettera ai clienti
Un reel pubblicato da Tu@Saronno sui bus gratuiti ha acceso il confronto politico. Andrea Preti ha replicato sollevando dubbi sui numeri e sull’efficacia dell’iniziativa.
