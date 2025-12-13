Politica

FAGNANO OLONA – Una serata di festa, ma anche un’occasione per valorizzare una realtà sociale del territorio. Lo scambio di auguri di Italia Viva Varese si è svolto quest’anno,l’altra sera, al Chiosco da Mario di Fagnano Olona, come raccontato dalla parlamentare varesina Maria Chiara Gadda sui social.

La scelta del luogo non è stata casuale: il chiosco è gestito dalla cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, realtà impegnata nell’inserimento lavorativo di persone detenute o in misura alternativa. Un progetto che unisce ristorazione, inclusione e responsabilità sociale, trasformando un semplice punto ristoro in un presidio di opportunità e reinserimento.

Gadda ha definito l’iniziativa “una bella serata davvero”, sottolineando come il momento conviviale abbia assunto un valore ancora più significativo proprio grazie al contesto in cui si è svolto: un posto “bellissimo, in tutti i sensi”, che testimonia il ruolo concreto del terzo settore nel territorio varesino.

(foto: un momento della serata a Fagnano Olona)

