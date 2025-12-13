Altre news

SARONNO – Sabato 13 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, il tempo si manterrà stabile e soleggiato per tutta la giornata, senza rischio di precipitazioni. Il cielo sarà sereno sin dal mattino e non sono previste variazioni significative nel corso delle ore diurne o serali.

Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo: la minima è stata registrata attorno a 1°C nelle prime ore del giorno, mentre la massima toccherà i 13°C nelle ore centrali. La ventilazione sarà debole, con venti provenienti da Nord-Nordovest al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Al momento non sono attive allerte meteo per la zona.

Anche sul resto della Lombardia la situazione resta stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche banco di nebbia potrebbe interessare le pianure orientali nelle ore più fredde, ma senza particolari conseguenze. Clima asciutto e ventilazione in graduale rinforzo da ovest completano il quadro.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09