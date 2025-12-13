Saronnese

GERENZANO – Otto anni dopo, il ricordo di Lidia Forte resta vivo nella comunità e soprattutto nel mondo della scuola, dove per tanti anni è stata una presenza quotidiana, discreta e preziosa. Collaboratrice scolastica, ha lavorato a lungo nelle scuole di Gerenzano, in particolare alla scuola dell’infanzia Aldo Moro, diventando un punto di riferimento per insegnanti, famiglie e bambini.

Prima ancora, per un periodo più breve, aveva prestato servizio anche in ospedale e al centro diurno disabili come ausiliaria, portando ovunque lo stesso stile fatto di attenzione, cura e umanità. Scomparsa prematuramente all’età di 65 anni dopo una lunga malattia, Lidia Forte viene ricordata oggi, nell’anniversario della sua scomparsa, con un messaggio intenso e personale firmato da Marco e Roberto, che hanno voluto condividere parole di affetto e memoria.

Il testo integrale del ricordo:

“Ciao Lidia,

8 anni fa un dolore lancinante, potente, indescrivibile e, purtroppo, indimenticabile ci ha attraversato l’anima.

Hai trascorso la tua vita a dispensare amore, quello vero:

quello forte e indissolubile per i tuoi figli e per tua nipote.

Quello dolce, premuroso, che donavi ai bambini delle scuole, agli anziani in ospedale, ai ragazzi del centro diurno disabili.

Accudivi i piccoli della materna come fossero figli tuoi. Sapevi farti voler bene da tutti, con una naturalezza che appartiene solo ai cuori grandi.

Oggi, a distanza di anni, vogliamo ricordarti così: attraverso quel sentimento bellissimo che ci univa.

Ci preme ricordarti con i sacrifici, le fatiche quotidiane, la dedizione con cui hai cresciuto i tuoi figli e hai lottato per garantire loro un futuro dignitoso.

Oggi più che mai, il tuo ricordo continua ad ardere nei cuori di chi ti ha davvero amato.

Manchi. Eccome se manchi.

Il solito, grande bacio.

Marco e Roberto”.

